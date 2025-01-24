В Воронеже на год сдвинули сроки сдачи школы на 1,5 тысячи человек

Срок завершения строительства школы на 1,5 тыс. человек в микрорайоне Подгорное в Воронеже сдвинули на август 2025 года. Изначально контракт предусматривал сдачу объекта в августе 2024-го. Информация об этом появилась на портале госзакупок. Подрядчиком выступает местное ООО «Спецстрой» Сергея Загорули.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Из проектной документации на школу в микрорайоне Подгорное в Воронеже

Фото: предоставлено мэрией Воронежа Из проектной документации на школу в микрорайоне Подгорное в Воронеже

Фото: предоставлено мэрией Воронежа

Также выросла стоимость объекта — с 2,6 до 2,7 млрд. Контракт был заключен по цене в 2 млрд руб.

В мэрии Воронежа «Ъ-Черноземье» рассказали, что перенос сроков сдачи школы, как и подорожание работ, предусмотрен условиями контракта. Соответствующее дополнительное соглашение было заключено после получения положительного заключения госэкспертизы на проект.

Чиновники пояснили, что школа в ЖК «Каштановый» местного ООО «Стэл-инвест» Валерия Лукинова стала одним из первых проектов «под ключ», когда подрядчик разрабатывает проектно-сметную документацию, строит здание учреждения и оснащает его. Расчеты сроков и средств в техническом задании закупки были прописаны с опорой на существующие стандарты и построенные ранее школы. Корректировка этих параметров была ожидаемой.

Изначально школу в Подгорном хотело построить московское ООО «Двадцать седьмая концессионная компания "Просвещение"». Инвестор планировал вложить 2,45 млрд руб., завершить работы «не позднее» декабря 2023 года и управлять объектом по концессии до 2036 года. При этом мэрия должна была выплатить более 3 млрд руб. субсидий и возмещений.

После начала СВО городские власти отказались от проекта, так как «увеличилась величина расходов на реализацию», в том числе в связи с повышением ключевой ставки. Осенью 2022-го были проведены торги, в которых победил «Спецстрой».

Подробнее о выборе подрядчика для реализации этого проекта — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова