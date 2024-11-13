Супруга экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского задержана по делу о растрате

Следственный департамент МВД после допроса задержал в Москве Янину Копайгородскую – супругу бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского, который обвиняется по делу о присвоении вверенного имущества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на ее адвоката Елизавету Меткину.

Янина Копайгородская прибыла 12 ноября в следственный департамент МВД для дачи свидетельских показания по делу Алексея Копайгородского. После допроса следователи приняли решение о ее задержании. Ей было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ. В настоящее время супруга экс-мэра Сочи является подозреваемой, ведутся следственные действия с ее участием.

Мещанский суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия об избрании меры пресечения Янине Копайгородской 13 ноября. Вину она не признает. Елизавета Меткина подчеркивает, что участок, присвоение которого вменяется ее доверительнице был приобретен по рыночной стоимости и передан в дар фонду «Мир детства» для реабилитации, а также отдыха детей с прифронтовых территорий.

Уголовное дело против Алексея Копайгородского было возбуждено 17 сентября 2024 года. В результате он был задержан в зоне СВО, где находился в качестве добровольца. Как сообщал «Ъ-Юг», по версии следствия, экс-мэр Сочи незаконно распорядился двумя земельными участками, предназначенными для льготных категорий населения. Сумма ущерба оценивается в 3,7 млн руб.

Ранее Мещанский райсуд Москвы по ходатайству следственного департамента МВД РФ заключил Алексея Копайгородского под стражу до 18 ноября. Позже экс-мэр Сочи обжаловал избранную ему меру пресечения. Однако Московский городской суд оставил постановление Мещанского райсуда Москвы без изменения. Заседание о продлении срока ареста господину Копайгородскому назначено на 14 ноября.

Анастасия Казуков