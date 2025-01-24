После гибели рабочего под колесами грузовика в порту Усть-Луга возбуждено дело

Следственный комитет по Ленинградской области возбудил уголовное дело по факту гибели контролера погрузочно-разгрузочных работ порта Усть-Луга. Фигурантом стал 20-летний водитель самосвала, который насмерть задавил рабочего. Дело расследуется по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека), сообщили в региональном управлении СК.

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По версии следствия, днем 22 января подозреваемый, находясь за рулем грузового автомобиля FAW и выполняя работы по внутрипортовому перемещению груза, допустил наезд на 44-летнего стивидора — контролера погрузочно-разгрузочных работ терминала «Усть-Луга». В результате ДТП пострадавшему были причинены телесные повреждения, от которых он скончался на месте.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, уточнили в областном СК.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что по факту случившегося собственную проверку также организовала Северо-Западная транспортная прокуратура.

Андрей Цедрик