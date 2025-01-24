Жданов подал документы на конкурс по выбору главы Старооскольского горокруга

Временно исполняющий обязанности главы Старооскольского горокруга Белгородской области Владимир Жданов примет участие в конкурсе по выбору руководителя администрации муниципалитета. Он подал в комиссию пакет документов. Об этом сообщили в местной администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Жданов (справа) подает документы на участие в конкурсе

Фото: пресс-служба администрации Старооскольского городского округа Белгородской области Владимир Жданов (справа) подает документы на участие в конкурсе

Фото: пресс-служба администрации Старооскольского городского округа Белгородской области

Конкурс пройдет в два этапа, которые планируют провести в один день — 31 января 2025 года. После этого депутаты местного совета выберут нового главу в ходе тайного голосования.

Господин Жданов может сменить Андрея Чеснокова, возглавлявшего горокруг с 2022 года. В конце 2024-го он покинул пост и стал советником директора Старооскольского геологоразведочного института (филиал Московского геологоразведочного института имени Серго Орджоникидзе).

С 2018 года господин Жданов возглавлял Шебекинский округ. В конце декабря прошлого года он стал первым замглавы администрации Старооскольского горокруга по ЖКХ, а затем возглавил его в статусе врио.

Анастасия Колпачева