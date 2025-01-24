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В Татарстане более 100 тыс. километров инженерных сетей нуждаются в цифровизации

В Татарстане у крупных ресурсоснабжающих организаций цифровизацией охвачены только 35 тыс. км инженерных сетей при общей их протяженности около 145 тыс. км. Об этом в ходе ежегодной коллегии Минцифры Татарстана сообщил глава ведомства Айрат Хайруллин.

По словам господина Хайруллина, в ближайшие 5 лет приоритетной задачей становится полная оцифровка инженерных сетей.

«Реализация данного проекта позволит значительно повысить скорость и качество оказания услуг как для жителей республики, так и для потенциальных инвесторов», — сообщил глава ведомства.

Артём Дергунов

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