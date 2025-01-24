Прокуратура заставила подсветить башенные краны вблизи аэропорта «Туношна»

На строительной площадке вблизи ярославского аэропорта «Туношна» башенным кранам сделали подсветку по требованию транспортной прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

Ярославская транспортная прокуратура проводила проверку исполнения законодательства о безопасности полетов и установила, что на приаэродромной территории стоят два башенных крана без светового ограждения.

Прокурор внес представление и возбудил дело об административном нарушении по по ч. 6 ст. 11.3 КоАП РФ (невыполнение правил размещения дневных и ночных маркировочных знаков, и устройств, устанавливаемых в целях обеспечения безопасности полетов воздушных судов) в отношении сотрудника строительной компании. В итоге нарушения были устранены, а виновного оштрафовали на 4 тыс. руб.

Алла Чижова