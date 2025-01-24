Прием через карате

Компания СЗ «ЖК “Спутник”» бизнесмена Вадима Меледина намерена заняться комплексным развитием территории (КРТ) в Балатово. Предприниматель десять лет ведет деятельность в области строительства, и его организация «Парма» является крупным подрядчиком по возведению соцобъектов в Прикамье. СЗ «ЖК “Спутник”» уже заключил с краевыми властями договор КРТ, согласно которому возведет на участке площадью почти 1 га жилье, улично-дорожную сеть и физкультурно-оздоровительный комплекс для школы карате. Эксперт обращает внимание на то, что Рязанский промузел, в районе которого планируется проект, активно застраивается жильем. Собеседник считает период снижения продаж новостроек не самым лучшим моментом захода на рынок для нового игрока, но уверен, что наличие опыта в строительстве поможет компании.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: материалы комиссии ПЗЗ Фото: материалы комиссии ПЗЗ

ООО СЗ «ЖК “Спутник”» планирует заняться комплексным развитием территории в микрорайоне Балатово. С помощью механизма КРТ в границах улиц Рязанской, Геологов и Леонова организация построит жилой комплекс. Комиссия по землепользованию и застройке 24 января рассмотрела заявление ООО СЗ «ЖК “Спутник”», предложившего установить на указанной территории границы территориальной зоны комплексного развития. По данным обосновывающих материалов, речь идет о территории площадью 0,97 га в квартале улиц Рязанской, Леонова и Геологов. Пустующий участок находится возле дома «Родной» на ул. Леонова, 45, недалеко — спортивная школа карате (ул. Леонова, 47а).

Как сообщила на заседании замминистра по управлению имуществом и градостроительной деятельности края Виктория Бабушкина, с СЗ «ЖК “Спутник”» уже заключен договор комплексного развития территории по инициативе правообладателя. «В рамках договора будут предусмотрены мероприятия по благоустройству и развитию улично-дорожной сети по соглашению с администрацией Перми. Также планируется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса для школы карате»,— пояснила Виктория Бабушкина. Члены комиссии проголосовали за установление зоны КРТ на площадке застройщика.

Сейчас разрешенное использование участка на ул. Геологов — «под производственную территорию». Известно, что площадка находится в собственности Вадима Меледина и в аренде у ООО СЗ «ЖК “Спутник”» на десять лет. В своем заявлении СЗ «ЖК “Спутник”» предлагает включить в основные виды разрешенного использования участка многоэтажную, среднеэтажную жилую застройку, стоянку транспортных средств, благоустройство. Предельная высота зданий в этой локации составляет не более 10 этажей. Согласно эскизам, имеющимся в распоряжении «Ъ-Прикамье», в состав ЖК войдут два дома, один из которых будет состоять из нескольких секций. Между домами появится физкультурно-оздоровительный комплекс.

По сведениям сервиса «СПАРК-Интерфакс», ООО СЗ «ЖК “Спутник”» создано в 2023 году. Гендиректором и единственным учредителем компании указан предприниматель Владимир Меледин, владелец строительных компаний «Парма» и «Строй-Престиж». ООО «Парма» являлось поставщиком в 28 государственных контрактах на сумму 7,4 млрд руб. В 2023 году выручка компании составила 1,7 млрд руб. Как указано на сайте организации, предприятие, основанное в 2015 году, выступает генподрядчиком по строительству муниципальных объектов. Среди работ «Пармы» — возведение школ, детских садов и ДК в Кунгуре, селах Нижний Сып, Филипповка, поселке Рябинино, городе Березники и в других территориях. Минувшим летом ООО «Парма» выиграло подряд на проектирование и строительство акватеррариума в составе нового зоопарка стоимостью 250,7 млн руб.

В региональном минимуществе уточнили, что договор КРТ был заключен с СЗ «ЖК “Спутник”» в декабре 2024 года. Физкультурно-спортивный комплекс, который инвестор построит на своей территории, передадут муниципалитету для школы карате.

Вадим Меледин объяснил «Ъ-Прикамье» планы заняться жилищным девелопментом открытием нового направления своей основной организации — ООО «Парма». Эта компания станет генподрядчиком при строительстве комплекса. Уже известно предварительное название объекта — ЖК «Спутник». По словам господина Меледина, площадь жилья комплекса в Балатово составит ориентировочно 19 тыс. кв. м. Приступить к строительству объектов предполагается в конце 2025 года. «Договор комплексного развития территории рассчитан на восемь лет. Понятно, что мы будем стараться завершить работы раньше»,— заметил бизнесмен.

Гендиректор «Пермглавснаба» Владимир Занин отметил востребованность нового жилья в Индустриальном районе Перми. Рязанский промузел, в районе которого находится участок по ул. Геологов, постепенно застраивается жильем. Так, согласно 2ГИС, поблизости, на ул. Леонова, 41, группа «Развитие» ввела в эксплуатацию ЖК «Восход». На ул. Беляева, 31, «Развитие» возводит ЖК «Гравитация», а на ул. Беляева, 17, «Девелопмент-Юг» строит ЖК «Юг на Беляева». По ул. Рязанской, 120, собирается возводить жилье «Кортрос-Пермь». Локацию для нового жилого комплекса СЗ «ЖК “Спутник”» Владимир Занин назвал перспективной для застройки.

По мнению эксперта, хорошо, когда бизнес, начинающий работу в жилищном девелопменте, знаком с отраслью — в компании понимают формирование себестоимости строительства и другие нюансы. «Может быть, сейчас не самое лучшее время для входа на рынок, поскольку из-за снижения продаж жилья эта сфера сегодня испытывает турбулентность. Но с учетом всех прочих факторов, дорогу осилит идущий»,— подчеркнул гендиректор «Пермглавснаба».

Евгения Ахмедова