Алексей Юртаев: «Кубань – один из немногих регионов России, где экономика растет»

Бизнес-завтрак КубА Клуба и «Коммерсантъ — Кубань-Черноморье»

Спикер бизнес-завтрака - министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев

Фото: Иоланта Даллада

Клуб КубА и «Коммерсантъ — Кубань-Черноморье» 23 января провели очередной бизнес-завтрак. В этот раз спикером мероприятия стал министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев. Гостям и резидентам клуба спикер рассказал о планировании краевого бюджета, стоящих перед регионом вызовах, взрывном росте внутреннего регионального продукта в течение последних четырех лет, а также о поисках новых путей для дальнейшего экономического развития.

«Бюджет является основным инструментом нашей государственной экономической политики. На этот год задача – собрать в консолидированный бюджет края 620 млрд руб. налоговых и неналоговых доходов. А расходы краевого бюджета утверждены на уровне 600 млрд руб.», — прокомментировал Алексей Юртаев.

Алексей Юртаев: «Экономика Кубани давно прошла тот горизонт, когда она просто была аграрно-промышленной»

Фото: Иоланта Даллада

По словам спикера, есть вероятность вторичных санкций. Еще один вызов – ликвидация чрезвычайной ситуации в Черном море. Над этим решением сейчас совместно работают представители власти, науки и бизнеса. Также регион занимается поиском направлений для дальнейшего экономического роста.

Как отметил господин Юртаев, с 2020 по 2024 год валовый региональный продукт (ВРП) Краснодарского края вырос более чем в 2 раза. Ни один регион России не рос так быстро в реальном выражении. По этому показателю экономика Кубани сегодня является пятой в стране. Край сделал колоссальный рывок за очень короткий промежуток времени.

Как отметил министр экономики, с 2020 по 2024 год ВРП Краснодарского края вырос более чем в 2 раза

Фото: Иоланта Даллада

«Экономика Кубани давно прошла тот горизонт, когда она просто была аграрно-промышленной, а ВРП составлял 3 трлн руб. Сейчас наш ВРП по итогам 2024 года составляет 5,5 трлн руб. В этом году в планах – 6 трлн руб., и мы понимаем, как этого показателя достичь», — отметил министр.

При этом Краснодарский край по темпам экономического развития сравнивает себя не только с другими регионами России, но и с другими странами. За период с 2020-2024 годов по темпам роста ВРП на душу населения регион уступил только Турции — из тех 11 стран, которые заявили о своих планах вступить в БРИКС.

Резиденты и гости клуба интересовались драйверами роста экономики Кубани в 2025 году

Фото: Иоланта Даллада

Однако взрывной рост имеет и обратную сторону. По словам господина Юртаева, Кубань – один из немногих регионов России, где экономика растет. В крае очень высокая финансовая активность, действует большое количество федеральных программ господдержки, а предприниматели получают самый большой объем льготных кредитов. По итогам декабря объем льготного кредитования предпринимателей Кубани за 2024 год составил 51,7 млрд рублей. Рост краевой экономики в целом позволяет компенсировать некоторое сокращение реального сектора.

При этом Правительство России приняло решение уйти от льготных кредитов для юридических лиц как отдельного инструмента господдержки. Президент это решение поддержал, а Банк России будет реализовывать. Уже через год кредиты юрлицам будут предоставлять по рыночной стоимости.

Александр Полиди – сооснователь Клуба КубА и онлайн-школы экономики, профессор; Алексей Юртаев - министр экономики Краснодарского края; Алексей Пшеничный – сооснователь Клуба КубА, основатель компании «Высшая Лига»

Фото: Иоланта Даллада

«Наша основная задача – это попытка выстроить совершенно новый, небанковский финансовый сектор. Речь идет о фондовых рынках, облигациях, ценных бумагах, формирующих капитал. Будут предоставляться субсидии для выхода на рынок ценных бумаг, компенсации части купонных выплат. Ранее эти меры уже доказали свою эффективность – например, выпуск облигаций ДОМ.РФ. Вопрос в том, как оперативно подготовить к этому переходу финансовый сектор Краснодарского края», — резюмировал Алексей Юртаев, отвечая на многочисленные вопросы резидентов клуба и гостей.