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Ректором института им. Пушкина назначен Никита Гусев

Исполняющий обязанности ректора Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина Никита Гусев официально вступил в должность главы вуза, сообщила пресс-служба Минобрнауки. Пост и. о. ректора института он занимал с апреля 2024 года.

Фото: Минообрнауки России

Фото: Минообрнауки России

Никита Гусев в 2012 году закончил аспирантуру на факультете журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова, в 2013-м стал кандидатом филологических наук. С 2016 года работал заместителем проректора, с 2020-го — проректором МГУ. В 2022 году возглавил кафедру литературно-художественной критики и публицистики факультета журналистики МГУ. Он также является членом Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России и вице-президентом Российского общества преподавателей русского языка и литературы (РОПРЯЛ).

Предыдущий ректор Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина — Наталья Трухановская — была уволена в апреле с 2024 года. Официальная причина — ненадлежащий контроль за процедурой проведения экзамена по русскому языку как иностранному. «Ъ» писал со ссылкой на источник, что госпожа Трухановская была уволена после проверок ФСБ, МВД, прокуратуры и Следственного комитета — правоохранители выявили множественные нарушения при проведении экзаменов для мигрантов и выдаче им сертификата «при попустительстве» руководства заведения и руководства «подрядных организаций». По словам источника, в ряде случаев мигранты платили таким организациям суммы, значительно превышающие реальную стоимость экзамена.

Полина Мотызлевская

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