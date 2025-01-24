На ремонт дорог Нижнего Новгорода в 2025 году выделили 911 млн рублей

В Нижнем Новгороде на ремонт дорог рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в 2025 году предусмотрено 911 млн руб. Об этом сообщил первый заместитель гендиректора МКУ «Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в Нижнем Новгороде» Илья Курапов на заседании комиссии гордумы 24 января.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александра Викулова, Коммерсантъ Фото: Александра Викулова, Коммерсантъ

Средства потратят в рамках трех муниципальных контрактов, включая ремонт путепровода у Мызинского моста.

В 2025 году должны провести ремонт участков улиц Яблоневой (от Фруктовой до Деловой), Решетниковской (от Звездинки до Горького), проспектов Ленина (от управления ГЖД до развязки на пересечении с улицей Новикова Прибоя) и Гагарина (от Медицинской до кольцевой развязки в Ольгине).

Часть контрактов переходящие на 2026 год: путепровод у Мызинского моста, участки улиц Кузбасской (от Московского шоссе до путепровода на 435 км), Новикова Прибоя (от Мызинского моста до улицы Игарской), Карла Маркса (от улицы Бетанкура до школы №176) и Удмуртской (от улицы Игарской до путепровода на 435 км).

Депутат Герман Карачевский попросил лучше следить за качеством выполнения работ, так как колеи на некоторых участках отремонтированных дорог появляются очень быстро.

Депутат Инна Ванькина призвала при ремонте участка на улице Карла Маркса в первую очередь поставить остановочный павильон, который она и жители просят сделать уже три года. Сейчас одной стороны дороги около школы №176 он есть, а с другой — нет. Илья Курапов пообещал, что укажет на это подрядчику.

Как ранее писал «Ъ-Приволжье», всего в бюджете Нижнего Новгорода 2025 года на ремонт и содержание дорог заложено 5,3 млрд руб.

Галина Шамберина