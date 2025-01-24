Депутаты предложили запретить транзит по Мызинскому мосту из-за ремонта

Депутаты рекомендовали минтрансу Нижегородской области ввести запрет проезда транзитного грузового транспорта на время путепровода у Мызинского моста в Нижнем Новгороде. Об этом председатель комитета заксобрания по транспорту Владимир Солдатенков рассказал на заседании транспортной комиссии гордумы 24 января.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Нижнего Новгорода Фото: мэрия Нижнего Новгорода

Первый заместитель гендиректора муниципального учреждения «Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в Нижнем Новгороде» (ГУММиД) Илья Курапов рассказал, что завершить ремонт полностью планируют в декабре 2026 года. На работы в 2025 году выделено 60 млн руб., в 2026 году — 130 млн.

Владимир Солдатенков рассказал, что комитет заксобрания по транспорту день назад отправил в правительство рекомендации по введению ограничений на транзит и перенаправлении транспорта на южный обход. Он сразу оговорился, что это не значит, что ограничения обязательно введут, ответ правительства еще не поступил.

Депутат гордумы Мария Кузнецова спросила, можно ли ускорить ремонт? Господин Курапов ответил, что учреждение попросит перенаправить финансирование с 2026 года на текущий, чтобы ускорить работы, но сильно сжать срок нельзя, так как для этого подход пришлось бы перекрыть целиком.

Замглавы города Антон Максимов добавил, что в ускорении сроков заинтересована и мэрия, и подрядчик.

Председатель комиссии по тарнспорту Станислав Прокопович покритиковал ГУММиД и мэрию за плохую подготовку к ремонту. Он рассказал, что там нет ни поста ГАИ, ни аварийных комиссаров, которые бы оперативно реагировали на дорожно-транспортные происшествия. Депутат спросил, направляли ли им обращения? Но публичного ответа не получил.

Как ранее писал «Ъ-Приволжье», движение по путепроводу у Мызинского моста ограничили с середины января.

Ирина Швецова