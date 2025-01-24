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В Татарстане заявили о необходимости промышленной площадки для реставраторов

В Татарстане есть необходимость создания промышленной площадки для подготовки реставраторов и производства материалов для восстановления памятников архитектуры. Об этом заявил председатель Комитета по охране объектов культурного наследия Иван Гущин на итоговом заседании коллегии.

Ранее в республике предпринимались попытки создания центра подготовки специалистов, однако они не дали результата.

«Создавать центр просто так, в условиях отсутствия базы и объектов деревянного зодчества, невозможно. Специалисты должны обучаться на основе таких объектов. Все равно воспитываются на базе этих объектов. У нас есть попытки создания каких-то реставрационных площадок, но это лишь попытки. Я считаю, что настало время для создания комплексной промплощадки, которая бы решала вопросы как образования, так и производства реставрационных материалов», — заявил господин Гущин.

Он также отметил, что в республике недостаточно производств, выпускающих реставрационные материалы, в том числе гидроизоляционные. «К сожалению, Татарстан производит недостаточно для отрасли реставрации, в частности, гидроизоляционных материалов. Этим нужно заняться. Если такие инициативы будут поддержаны, это будет замечательно», — добавил председатель Комитета.

Кроме того, господин Гущин отметил, что в отрасли не хватает квалифицированных специалистов. Например, для восстановления Дома Ушковой в Казани необходимы эксперты по реставрации витражей, по воссозданию уникальных интерьеров, а также каменщики и специалисты по деревянному зодчеству.

В Татарстане в 2025 году планируют завершить реставрацию 12 объектов культурного наследия.

Анар Зейналов

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