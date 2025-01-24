В сочинском микрорайоне КСМ построят школу и детский сад

Новые школу и детсад построят в сочинском микрорайоне КСМ. Общая вместимость образовательных учреждений превышает 2 тыс. детей, сообщил глава Сочи Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Объекты возведут на улице Краснодонской по инвестпроекту комплексного развития территории. Так мы значительно разгрузим ближайшие учреждения образования»,— отметил господин Прошунин.

Мэр уточнил, что инвестор уже протянул сети электроснабжения, исследовал транспортную логистику, провел геологические и геофизические изыскания. Для инженерной защиты предусмотрят опорные стены и систему отвода после дождей. Также власти курорта совместно с исполнителем проработают технические вопросы по водоснабжению и водоотведению.

Андрей Прошунин отметил также, что городские власти продолжают следить за развитием инженерной и дорожной инфраструктуры, созданием комфортной городской среды на каждой крупной стройке. В микрорайоне КСМ, в частности, инвестор должен будет благоустроить набережную реки Сочи.

Вячеслав Рыжков