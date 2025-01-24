Ханс Циммер, спектакль «Семейный переполох» и мультфильм «Самый ценный груз»

На концертных площадках Екатеринбурга выступит оркестр «Модерн» с программой «Ханс Циммер. OST-симфоническое шоу саундтреков». Музыканты оркестра исполнят саундтреки из фильмов «Дюна», «Король Лев», «Мадагаскар». В музеях можно посетить выставку «Люсизм», а также лекцию «Музыкальный киномир Дэвида Линча». В театрах — стать зрителями спектаклей «Боинг-Боинг» с Мирославой Карпович, «Семейный переполох» с Татьяной Орловой. А в кино — посмотреть новый мультфильм «Самый ценный груз» режиссера Мишеля Хазанавичюся. Подробнее о культурных событиях на неделю — в обзоре «Ъ-Урал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Музыканты оркестра

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Музыканты оркестра

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Концерты

Во Дворце молодежи 26 января выступит оркестр «Модерн» с программой «Ханс Циммер. OST-симфоническое шоу саундтреков». В программе прозвучат саундтреки из таких фильмов, как «Интерстеллар», «Гладиатор», «Король Лев», «Мадагаскар», «Дюна», «Шерлок Холмс», «Начало» и других. Стоимость билета — от 2,1 тыс. руб.

В EverJazz 31 января на сцену выйдут музыканты квартета Владислава Талабуева, которые исполнят произведения, которые ранее представлял американский саксофонист Гровер Вашингтон. Он был одним из наиболее ярких саксофонистов второй половины XX века, исполнял музыку в жанре джаз-поп (джаз-рок-фьюжн) — джазовые импровизации с нарочито выраженным танцевальным ритмом. Известен по таким произведениям, как «Winelight» и «Just a two of us». В этот вечер сыграют: Владислав Талабуев (саксофон), Алексей Высоцкий (фортепиано), Александр Доброславин (бас-гитара), Александр Марков (ударные). Стоимость билета — 800 руб.

В Ельцин-центре 31 января в рамках проекта TheatreHD покажут концерт «Ночь musicAeterna». В программе вечера — показ трех записей: концерта «Реквием Моцарта», снятого на Зальцбургском фестивале, «Курентзис и Саша Вальц: Бетховен, Симфония № 7» и концерта «Курентзис: Малер, Симфония № 5» в исполнении оркестра musicAeterna. Стоимость билета — 700 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ретроспективная выставка Люси Вороновой «Люсизм» в Музее наивного искусства в Екатеринбурге

Фото: Анастасия Лесникова Ретроспективная выставка Люси Вороновой «Люсизм» в Музее наивного искусства в Екатеринбурге

Фото: Анастасия Лесникова

Выставки

В Музее наивного искусства 25 и 26 января пройдут экскурсии по выставке «Люсизм» Люси Вороновой, чье творчество предстает разнообразными гранями, преломляется в восприятии зрителя букетами цветов, вкусных фруктов и счастливыми людьми. В ее умело упрощенных визуальных формах объединяются образность народных промыслов, наскальной живописи, икон и авангарда. Стоимость полного билета на экскурсию — 200 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Музей андеграунда

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Музей андеграунда

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В Музее андеграунда 29 января культуролог Тимофей Чаплюк и философ Михаил Витушко проведут лекцию «Музыкальный киномир Дэвида Линча». На встречи предлагается обсудить образы миров, который создавал Дэвид Линч в своих кинокартинах, а также музыкальную семантику фильмов, которая, как иногда кажется, создает подтексты и направляет зрителя в правильном драматическом векторе. Почему Линч интересовался коллажированием, сочинил с Анджело Бадаламенти дрим-поп альбом, как получилось, что именно он открыл западному миру группу Rammstein и Криса Айзека и многое другое — обсудят на лекции. Стоимость полного билета — 400 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева направо: режиссер, сценарист, телеведущий и радиоведущий Евгений Бедарев, телеведущий Борис Корчевников, актриса Мирослава Карпович и актер Максим Матвеев

Фото: Андрей Луковский, Коммерсантъ Слева направо: режиссер, сценарист, телеведущий и радиоведущий Евгений Бедарев, телеведущий Борис Корчевников, актриса Мирослава Карпович и актер Максим Матвеев

Фото: Андрей Луковский, Коммерсантъ

Спектакли

На сцене Дворца молодежи 25 января представят спектакль «Боинг-Боинг». В центре сюжета — французский архитектор Бернар, у которого несколько невест, и все они стюардессы. Бернар умело сводит расписание, чтобы с каждой из них жить в своем доме. У него все получается удачно, пока однажды расписание не меняется в последний момент. Так неожиданно все три невесты-стюардессы в одно время прибывают к Бернару домой. Чем обернется такая встреча, смогут узнать зрители спектакля. В ролях: Мирослава Карпович, Денис Косяков, Екатерина Ефимова и другие. Стоимость билета — от 1 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Екатеринбургский театр оперы и балета («Урал Опера Балет»)

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Екатеринбургский театр оперы и балета («Урал Опера Балет»)

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В «Урал Опера Балет» 25 января покажут недавнюю премьеру «Дюймовочка» режиссера-постановщика Надежды Столбовой. Специально для этой постановки композитор Ефрем Подгайца сделал новую редакцию сочинения, в которой дописал сцены для детского хора и заменил разговорные фрагменты мелодекламацией. В этой «Дюймовочке» героиню зовут Аня, она борется за себя и свою жизнь. А в финале она оказывается в центре «идеальной» семьи: муж — Принц, Оле Лукойе — папа, Ласточка — мама. Стоимость билета на спектакль — от 300 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актриса Татьяна Орлова

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Актриса Татьяна Орлова

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Во Дворце молодежи 27 января покажут спектакль «Семейный переполох». Две безобидные сестры, живущие в старом фамильном доме в центре провинциального городка, становятся участницами криминальных событий. Детективная комедия наполнена обилием курьезных ситуаций, неловких положений и непредвиденных обстоятельств. В ролях: Татьяна Васильева, Татьяна Орлова, Игорь Лифанов, Андрей Кайков/Никита Заболотный и другие. Стоимость билета — от 1,3 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева направо: писатель Сергей Минаев, его супруга Елизавета Минаева, сценарист Дмитрий Минаев, телепродюсер Данила Шарапов, актеры Евгений Цыганов, Равшана Куркова и режиссер Клим Козинский

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Слева направо: писатель Сергей Минаев, его супруга Елизавета Минаева, сценарист Дмитрий Минаев, телепродюсер Данила Шарапов, актеры Евгений Цыганов, Равшана Куркова и режиссер Клим Козинский

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В Ельцин-центре 28 января покажут прямую трансляцию спектакля «Мрамор», поставленного по пьесе Иосифа Бродского. Сложное для театральной постановки произведение, по сути является длинным разговором на 2,5 часа. Но в современном мире пьеса обросла новыми смыслами. Спектакль поставлен в мемориальных «Полутора комнатах», где Иосиф Бродскии жил с 1955 по 1972 год, до отъезда в эмиграцию. Деиствие происходит в двухместнои тюремнои камере, где герои находятся одни, но за ними безостановочно наблюдают скрытые камеры видеонаблюдения. Автором идеи является актер Евгений Цыганов (он же — в роли Туллия), Денис Самойлов (в роли Публия), Василии Михаилов (в роли канареики и от автора). Стоимость билета — 1 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дворец молодежи

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Дворец молодежи

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Во Дворце молодежи 30 января покажут спектакль «Неслужебный роман». В центре сюжета — Джулиан, успешный дантист, у которого есть собственная клиника и личная помощница Стефани, влюбленная в него. Он, будучи холостяком, рассказывает всем девушкам легенду о своем несчастливом браке. Однако Стефани знает его уловку. Однажды Джулиан влюбляется в молодую Тони и решается сделать ей предложение. Но девушка не желает его принимать, пока не поговорит с его супругой. Как решится эта интрига, узнают зрители спектакля. Стоимость билета — от 1,6 тыс. руб.

В Уральском государственном театре эстрады 31 января покажут спектакль «Новая опера». Зрители услышат исполнение частей таких опер, как «Кармен», «Князь Игорь», «Призрак оперы», «Принцесса цирка» в новом музыкальном прочтении. Стоимость билета — от 1 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ельцин-центр

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Ельцин-центр

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Кино

В Ельцин-центре 25 и 26 января покажут фильм Федерико Феллини «8» («Восемь с половиной») на языке оригинала (французский, немецкий, английский, итальянский) с русскими субтитрами. В центре кинокартины — уставший режиссер, который погружается в водоворот воспоминаний и фантазий, в которых невозможно отличить вымысел от реальности. Стоимость билета — 350 руб.

В Ельцин-центре 27 января впервые покажут анимационный фильм Мишеля Хазанавичюся «Самый ценный груз» на языке оригинала (французский, немецкий) с русскими субтитрами. Во время сбора хвороста супруга лесника находит в сугробе младенца. Выясняется, что маленькую девочку выбросили из окна «поезда смерти», идущего в Аушвиц. Женщина решает спасти ребенка, но муж категорически против. Он позволяет оставить ребенка ненадолго, но чем больше проходит времени, тем сильнее привязывается к нему. Однако жители деревни узнают о неожиданном появлении дочери в семье лесника. Они уверены, что ребенок навлечет на них беду, поэтому ставят ультиматум избавиться от него. Стоимость билета — 400 руб.

Подготовила Анастасия Таначева