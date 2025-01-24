Гособвинитель запросил для экс-директора УльГЭС шесть лет лишения свободы

В пятницу в Ленинском районном суде Ульяновска на процессе по уголовному делу бывшего директора муниципального унитарного предприятия «Ульяновская городская электросеть (МУП «УльГЭС») Муртазали Гитинасулова гособвинитель Александр Дозоров в связи с завершением судебного расследования выступил с заключительной речью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Муртазали Гитинасулов

Фото: РИА Дагестан Муртазали Гитинасулов

Фото: РИА Дагестан

Гособвинитель просил суд назначить обвиняемому наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии общего режима с лишением на три года права занимать должности на государственной службе и в органах МСУ. Кроме того, по иску прокурора Ленинского района Ульяновска он просит взыскать с подсудимого «причиненный преступлениями ущерб» в размере 4,276 млн руб.

Муртазали Гитинасулов был задержан в ходе оперативно-разыскных мероприятий, проводимых совместно с сотрудниками регионального УФСБ 27 ноября 2023 года. Ему было предъявлено обвинение по трем эпизодам превышения должностных полномочий из корыстной и иной заинтересованности (п. «е» ч.3 ст.286 УК РФ, до 10 лет лишения свободы). В октябре прошлого года уголовное дело с обвинительным заключением было передано в суд.

По данным следствия, в феврале 2023 года по инициативе и при непосредственном руководстве Муртазали Гиртинасулова МУП «УльГЭС» заключило контракт на технологическое присоединение к электросетям города строящегося объекта (новых корпусов Ульяновского суворовского училища), а в качестве подрядчика привлекло дагестанскую компанию «Шатим-С» (ООО, г. Махачкала, в январе этого года компания переименовалась в ООО «Тесла-М»), с директором которой Али Нурмагомедовым и основным владельцем Эльдаром Гаджибабаевым был хорошо знаком еще со времен своей прежней работы в Дагестане. При этом он дал указания подчиненным сотрудникам о выборе компании «Шатим-С» как единственного поставщика, без проведения конкурентных процедур. Кроме того, в контракт были заложены проектные работы на сумму свыше 450 тыс. руб., которые фактически выполнялись не работниками «Шатим-С», а сотрудниками УльГЭС.

Как ранее поясняли в СУ СКР, «фактически никакой необходимости заключать договор с компанией из Дагестана не было, тем более что там и нужных специалистов не было, в итоге за эту компанию работали сотрудники УльГЭС». По данным обвинения, прямой ущерб, нанесенный подсудимым, оценивается в 1,5 млн руб., кроме того, косвенный ущерб в виде недополученных в результате незаконных действий руководителя доходов УльГЭС — 2,8 млн руб.

Обвиняемый свою вину не признал. В суде он пояснил, что договор подписывал не он, а главный инженер, «и к уголовной ответственности необходимо привлекать его», полученный лично им деньги от «Шатим-С» он назвал «спонсорской помощью для жителей ЛНР».

Адвокат обвиняемого Леонид Макаров от комментариев отказался, сославшись на то, что не получал на это разрешения от доверителя.

Муртазали Гитинасулов был назначен на пост директора УльГЭС в мае 2022 года. Он прибыл из Дагестана, где был директором «Дагэнерго», затем замминистра по управлению госимуществом республики, руководителем Агентства по энергетике, управляющим директором АО «Дагестанская сетевая компания». Кандидат экономических наук. В декабре 2022 года он был приговорен райсудом Махачкалы к трем годам лишения свободы условно за мошенничество в особо крупном размере (2,7 млн руб.) при реконструкции высоковольтных линий, в феврале 2023 года Верховный суд Дагестана отменил этот приговор в связи с истечением срока давности.

Сергей Титов, Ульяновск