Мошенники от имени администрации пугают жителей Ялты «черным списком»

В Ялте мошенники начали обзванивать жителей, представляясь сотрудниками администрации и сообщая о включении их в некий «черный список», сообщила глава местной администрации Янина Павленко в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com

«Лжесотрудники администрации обзванивают жителей Ялты якобы по итогам заседания комиссии по вопросам терроризма. Предупреждают о некоем "списке", куда попал абонент, и необходимости ответить на вопросы сотрудников федеральных служб»,— написала госпожа Павленко.

Глава администрации призвала жителей города быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников.

Наталья Решетняк