Мошенники от имени администрации пугают жителей Ялты «черным списком»
В Ялте мошенники начали обзванивать жителей, представляясь сотрудниками администрации и сообщая о включении их в некий «черный список», сообщила глава местной администрации Янина Павленко в своем Telegram-канале.
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«Лжесотрудники администрации обзванивают жителей Ялты якобы по итогам заседания комиссии по вопросам терроризма. Предупреждают о некоем "списке", куда попал абонент, и необходимости ответить на вопросы сотрудников федеральных служб»,— написала госпожа Павленко.
Глава администрации призвала жителей города быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников.