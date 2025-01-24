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Мошенники от имени администрации пугают жителей Ялты «черным списком»

В Ялте мошенники начали обзванивать жителей, представляясь сотрудниками администрации и сообщая о включении их в некий «черный список», сообщила глава местной администрации Янина Павленко в своем Telegram-канале.

Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

«Лжесотрудники администрации обзванивают жителей Ялты якобы по итогам заседания комиссии по вопросам терроризма. Предупреждают о некоем "списке", куда попал абонент, и необходимости ответить на вопросы сотрудников федеральных служб»,— написала госпожа Павленко.

Глава администрации призвала жителей города быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников.

Наталья Решетняк

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