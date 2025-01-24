1,5 млрд рублей планируется привлечь в нижегородский центр беспилотников

Как рассказал заместитель губернатора Андрей Саносян, в развитие Научно-производственного центра беспилотных авиационных систем (нижегородский НПЦ БАС) планируется привлечь порядка 1,5 млрд руб. государственных и частных средств.

Центр открылся в прошлом году и уже работает. По словам Андрея Саносяна, кроме субсидии федерального Минпромторга РФ инвестиции в НПЦ БАС вложит областной бюджет и индустриальный партнер центра (один из российских авиастроительных холдингов).

Иван Сергеев