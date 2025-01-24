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Специалисты надеются потушить пожар на свалке у Московского шоссе 24 января

В муниципальном учреждении «Управление ГОЧС Нижнего Новгорода» рассчитывают сегодня, 24 января, завершить ликвидацию очагов возгорания и задымления на нелегальной свалке в районе дома №473 на Московском шоссе, рассказали в учреждении.

Фото: Росприроднадзор

Фото: Росприроднадзор

В выходные дни оперативная группа организует мониторинг ситуации на месте и продолжит завоз грунта для устранения мелких очагов задымления.

Как писал «Ъ-Приволжье», о пожаре стало известно 19 января, 20 января площадь возгорания составляла 200 кв. м. К вечеру 21 января очаги открытого горения практически полностью ликвидировали.

По сведениям Росприроднадзора, свалка строительных отходов существует с 2017 года и горит не впервые. Участок относится к землям лесного фонда Балахнинского межрайонного лесничества. Следить за территорией должен минлесхоз Нижегородской области. В 2023 году Росприроднадзор вынес министерству предостережение о недопустимости нарушения экологических требований, однако меры приняты не были. После последнего пожара Росприроднадзор начал новую проверку, чтобы рассчитать размер ущерба окружающей среде.

Галина Шамберина

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