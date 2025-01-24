В Бузулуке в ДТП пострадал девятилетний школьник

В Бузулуке на ул. 13 Линия 38-летний водитель «Лада Приоры» наехал на несовершеннолетнего пешехода. Об этом сообщает ГИБДД «Бузулукский».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Согласно информации ведомства, водитель двигался по ул. 13 Линия в сторону ул. Белинского. Девятилетний школьник переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу в момент наезда на него автомобиля.

В результате ДТП учащегося третьего класса обратился в больницу с сотрясением головного мозга, закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом левой стопы. После оказания медпомощи ему отпустили.

Руфия Кутляева