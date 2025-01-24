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Водитель Haval на Караваевской сбил десятиклассника на велосипеде

Вечером 23 января у дома 23 по Караваевской улице 40-летний водитель Haval сбил 17-летнего велосипедиста при повороте во двор, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

В результате ДТП несовершеннолетнего, ученика десятого класса, доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести. По факту случившегося составили протокол об административном правонарушении по ст. 12.24 КоАП РФ.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в ДТП с УАЗом и автобусом на трассе Петербург – Кировск пострадали четыре человека. По предварительной информации, водителю отечественного внедорожника стало плохо за рулем.

Андрей Маркелов

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