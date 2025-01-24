Число поступивших в нижегородский вытрезвитель в 2024 году выросло в 14 раз

В вытрезвитель на улице Гордеевской в Нижнем Новгороде за 2024 год поступило 318 человек, в 2023 году в нем побывали 23 человека, сообщили «Ъ-Приволжье» в минсоцполитики Нижегородской области. То есть, за год число «клиентов» учреждения выросло почти в 14 раз.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

Отделение естественного вытрезвления работает на базе госучреждения «Областной центр социально-трудовой реабилитации граждан». В него круглосуточно принимают лиц, находящихся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. С начала 2025 года там уже побывали 52 человека.

Закон о возрождении вытрезвителей в Нижегородской области приняли в 2022 году. Тогда же для создания первого учреждения выделили 12,5 млн руб., оно рассчитано на 20 коек. Открыли учреждение в начале 2023 года.

При обсуждении закона депутаты и врачи высказывались, что один вытрезвитель на весь регион — это мало. В минсоцполитики тогда надеялись, что они появятся не только в Нижнем Новгороде, но и в районах, однако муниципалитеты на тот момент не смогли найти подходящие помещения.

Сейчас в министерстве говорят, что потребность в увеличении количества таких учреждений в Нижегородской области отсутствует.

Ирина Швецова