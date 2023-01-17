Вытрезвитель открыли в нижегородском реабилитационном центре

В Нижнем Новгороде заработал первый вытрезвитель. Он открыт на базе центра социально-трудовой реабилитации на улице Гордеевской, 3/5 неподалеку от железнодорожного вокзала.

Вытрезвитель рассчитан на 20 коек, там принимают нижегородцев в легкой и средней степени опьянения. Предусмотрены комнаты для мужчин и для женщин, время нахождения в учреждении – не более суток. Граждане могут обратиться за помощью самостоятельно. Доставлять нижегородцев в вытрезвитель будут и сотрудники полиции – с согласия самого опьяненного.

До сентября 2021 года в Нижегородской области действовало два специализированных учреждения, но они были закрыты. Как ранее сообщалось, на запуск нового вытрезвителя направили 12,5 млн руб. из бюджета региона. Средства пошли на ремонт помещения, закупку инвентаря и оплату труда персонала.

Подробнее о возрождении вытрезвителей — в материале «Ъ-Приволжье» «Закон на 20 коек».