В Морспасслужбе заявили о полном очищении от мазута акватории вблизи Анапы

По состоянию на 24 января акватория Черного моря в Анапе полностью очищена от нефтепродуктов. Об этом заявила Морспасслужба. В ходе мониторинга повторных загрязнений не выявлено.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В ведомстве уточнили, что с момента аварии в акватории вдоль береговой полосы, включая порт Анапа, ручным способом собрали более 14,7 тыс. кг нефтесодержащих отходов. В районе кормы судна «Волгонефть-239» для мониторинга акватории на предмет загрязнения находятся суда Морспасслужбы. Водолазы выполнили замеры остаточных толщин металла на кормовой части «Волгонефть-212» и носовой части «Волгонефть-239».

«Ъ-Кубань» писал, что Роспотребнадзор до 1 марта завершит проверку пляжей Крыма и Краснодарского края. Специалисты с момента начала работ провели почти 2 тыс. исследований питьевой воды.

Вячеслав Рыжков