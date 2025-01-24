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Прокуратура Марий Эл выявила свыше 800 коррупционных нарушений в 2024 году

В Марий Эл прокуроры за 2024 год выявили более 800 нарушений, связанных с коррупцией. Наказаны свыше 600 должностных лиц. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Прокуратура Марий Эл выявила свыше 800 коррупционных нарушений в 2024 году

Прокуратура Марий Эл выявила свыше 800 коррупционных нарушений в 2024 году

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Прокуратура Марий Эл выявила свыше 800 коррупционных нарушений в 2024 году

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В рамках надзора за соблюдением антикоррупционного законодательства возбуждены и окончены расследованием три уголовных дела, направлено 10 исков на сумму более 2 млн рублей. В результате проверок прокуратуры выявлено 31 нарушение требований о трудоустройстве бывших госслужащих, что привело к штрафам на сумму 900 тыс. рублей.

Также по постановлениям прокуроров две коммерческие организации оштрафованы на 500 тыс. рублей — каждая за незаконные выплаты должностным лицам.

Всего коррупционные преступления нанесли республике ущерб в 3,8 млн рублей, а арестованное имущество фигурантов оценено в 41 млн рублей.

В судах рассмотрено 32 уголовных дела о коррупции, 28 человек осуждены.

Ранее сообщалось, что за год следственный комитет Татарстана возбудил свыше 4,6 тыс. уголовных дел.

Анар Зейналов

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