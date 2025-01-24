«Это автомобиль, который поможет все успеть с максимальным комфортом»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о том, какие именно функции технологического флагмана новой дилерской сети Haval City выгодно отличают его в условиях мегаполиса и учитывают запросы от российских покупателей.

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Прошедший год стал рекордным по количеству новинок для марки Haval на российском автомобильном рынке — появились новые модели, а хорошо нам знакомые существенно обновились. Для обеспечения высококлассного обслуживания клиентов растущего модельного ряда бренд открыл новую дилерскую сеть Haval Pro. Таким образом, дилерская сеть Haval теперь представлена двумя группами: Haval Pro и Haval City. В первой, как можно догадаться по названию, представлены рамные внедорожники (модели H5 и H9), предназначенные для серьезных путешествий, и кроссоверы повышенной проходимости (модель H3).

Вторая группа называется Haval City. Модели этого бренда, конечно же, тоже не подведут на загородных дорогах с самыми разными типами покрытия, однако и при их разработке, и при выборе оптимальных комплектаций упор был сделан прежде всего на комфортном использовании в городской среде. Технологический флагман Haval City сегодня — кроссовер F7. Модель с таким индексом хорошо известна российскому покупателю. Она представлена на рынке с 2019 года и заслужила огромную популярность благодаря стильному дизайну, возможности выбрать из двух типов кузова, двух типов привода, двух моторов и четырех уровней оснащения. В совокупности за пять лет присутствия модели F7 на российском рынке свой выбор на ней остановили почти 100 тыс. покупателей.

Haval F7 второго поколения, поступивший к официальным дилерам в конце прошлого лета,— это не обновление, а совершенно новый автомобиль со сверхсовременной внешностью, с принципиально новым уровнем цифровых сервисов, включающих голосовое управление. С проверенными временем силовыми агрегатами, системой выбора ездовых режимов и полным приводом. С проекционным дисплеем с режимом подсказок навигации и современными системами помощи водителю. Что еще важно, Haval F7 максимально подготовлен к нашим условиям эксплуатации: даже в мегаполисах зима бывает снежной и холодной, а потому различные варианты подогревов есть даже в начальных комплектациях кроссовера.

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Пока автомобиль не превратился в электрический гаджет, радость обладания им, как и раньше, будет зависеть от того, как машина выглядит. У дизайнеров даже есть сленговое выражение final look. То есть надо сделать так, чтобы хозяин машины, оставляя ее на парковке, обязательно оглянулся, чтобы еще раз ею полюбоваться.

Новый городской кроссовер Haval F7 построен так, что огладываются на него не только владельцы, но и те, кто видит его на улице. Он сохранил некоторые черты успешной модели предыдущего поколения — плавные обводы кузова и крупную решетку радиатора, но вместе с тем модель переняла все актуальные дизайнерские тренды. Кузов стал длиннее и шире, но при этом ниже, что в какой-то степени придало силуэту признаки купе. Внешние ручки на дверях теперь выдвижные, а передняя светодиодная оптика оформлена в виде двух ярусов и соединена светящейся полосой, идущей по верхней кромке радиаторной решетки. При этом мода идет рука об руку с практичностью: нижняя часть кузова и колесные арки защищены накладками из некрашеного пластика. Такое пригодится и в мегаполисе с его высокими бордюрами.

Первое, на что обращаешь внимание внутри Haval F7,— это простор — автомобиль вырос в длину за счет увеличения колесной базы. Просторнее стало и за счет компоновки: селектор управления коробкой переехал на рулевую колонку, освободив на центральной консоли место под лоток для мелочей и площадку для беспроводной зарядки смартфона. В зависимости от комплектации кластер из двух дисплеев имеет разные диагонали. Центральный экран мультимедийной системы развернут в сторону водителя вместе с консолью, образуя единый кокпит. Но что не менее важно, ряд функций продублирован физическими кнопками, например, настройка климата. В этом бренд Haval пошел навстречу запросам от российских автовладельцев: углубляться в тачскрин по любому поводу нравится далеко не всем. И, конечно же, Haval F7 имеет полный пакет зимних опций, причем уже в базовой комплектации. В морозы, которые, надеюсь, еще будут этой зимой, это особенно актуально.

Как пишут в титрах к кинофильмам, все совпадения случайны. Название модульной платформы L.E.M.O.N, на которой построен кроссовер Haval F7 (флагман линейки Haval City), не имеет отношения к цитрусовым. Это аббревиатура, составленная из английских слов, обозначающих легкий вес, универсальность, онлайн-сервисы и другие требования, которые мы предъявляем к конструкции и оснащению современного автомобиля. И Haval F7 построен так, чтобы максимально им соответствовать.

Подвеска — проверенное временем сочетание Макферсона спереди и многорычажной конструкции сзади — обеспечивает управляемость и контроль над автомобилем вне зависимости от качества дорожного покрытия. Как и модель предыдущего поколения, Haval F7 оснащается двумя бензиновыми турбомоторами. Базовая 1,5-литровая переднеприводная версия развивает 150 л. с., а полноприводный кроссовер несет под капотом 192-сильный 2-литровый двигатель. Оба мотора комплектуются 7-ступенчатым преселективным роботом с двойным сцеплением мокрого типа. Относительно предыдущего F7 у нового кроссовера улучшилась динамика. Так, переднеприводная версия теперь разгоняется до 188 км/ч. Но при этом инженерам удалось существенно снизить расход топлива как для переднеприводной, так и для полноприводной версии. Причем заправлять машины можно 92-м бензином, и это не совет соседа по гаражу, а рекомендация автопроизводителя.

Несмотря на то, что Haval F7 позиционируется как городской кроссовер, его потенциал позволит уверенно себя чувствовать и вне асфальта. Тому гарантией и высокий клиренс, и выбор режимов движения, например, режим «снег» есть и у переднеприводной версии. А у Haval F7, в котором полный привод подключает электроника, в числе режимов есть дополнительно «песчаный» и «универсально-внедорожный». Но Haval F7 умеет приспосабливаться не только к дорожным условиям, но и к требованиям жителя мегаполиса цифровой эпохи.

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Если вас не слушаются не только дети, но и ваша собака, то для вас есть хорошая новость. Кроссовер Haval F7 стал первым автомобилем бренда, в котором реализовано голосовое управление. Наличие этой функции позволяет ему распознавать более 800 команд, при этом различать зоны запроса как от водителя, так и от пассажиров. Музыка, климат-контроль, система кругового обзора, телефон, управление панорамной крышей и шторкой к ней, открытие и закрытие багажника, включение проекционного дисплея и многое другое. Надо только сказать приветствие Hello Great Wall. Кстати, «слово-пробуждение» можно запрограммировать самостоятельно. Важно, что уровень голосового взаимодействия постоянно развивается, пополняя словарный запас автомобиля новыми командами.

Все мы хотим, чтобы автомобиль был продолжением нашего дома, и перемещение на нем не должно в плане комфорта ничем отличаться от пребывания в родных стенах. Не выпускаете из рук смартфон? Пожалуйста, управляйте дистанционно функциями автомобиля с помощью телематического сервиса Haval Connect. Через мобильное приложение My Haval можно отслеживать положение автомобиля, контролировать запас хода, дистанционно включать обогрев. Оно также дает возможность получить доступ к справочной информации: регламенту технического обслуживания и руководству по эксплуатации автомобиля.

Привыкли пользоваться сервисами «Яндекс» дома, на улице и за рулем? Haval F7 и здесь стал первым автомобилем в модельном ряду марки Haval, в который интегрирована платформа сервисов «Яндекс Авто». Будь то навигация или музыка, все это выводится прямо на приборную панель. На проекционном дисплее будут отображаться подсказки по маршруту, а экран приборной панели будет дублировать карту, информацию о камерах и дорожных событиях. При этом маршрут будет проложен с учетом пробок в «Яндекс Навигаторе». Кроссовер F7 второго поколения дополнен рядом новаторских технологических решений, незаменимых в мегаполисе, при активной жизни в котором цифровые сервисы не менее важны, чем лошадиные силы.

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Каким должен быть современный городской кроссовер? В нашем стремительно меняющемся мире дать точный ответ на этот вопрос, вероятно, непросто. Но тем более уважение вызывают те, кто пытается это сделать. Летом прошлого года на российском рынке появился кроссовер Haval F7 второго поколения — модель в первую очередь для тех, кто большую часть времени проводит в городе. Сразу хочу заметить, что в новинке учли максимум пожеланий от российских покупателей. Это касается не только всевозможных подогревов, усиленного антикоррозионного покрытия, подготовки под установку фаркопа, бачка омывателя увеличенного объема, но и встроенной системы голосового управления и аналоговых кнопок, чтобы по любому поводу не углубляться в меню тачскрина.

Haval F7 красив и современен, но не только от желания произвести вау-эффект, в модели отражены актуальные дизайнерские тренды, и они никак не спорят с функциональностью. Например, нижняя часть кузова и колесные арки защищены накладками из некрашеного пластика, что практично даже в мегаполисе. Кроссовер оснащается двумя бензиновыми турбомоторами. Динамика модели улучшилась, при этом конструкторам удалось снизить расход топлива, что особенно важно при поездках в мегаполисах с их необходимостью стоять в пробках. Более мощный из двух моторов комплектуется полным приводом.

И, конечно же, надо сказать о таких удобных инновациях, как проекционный дисплей, который позволит следовать по маршруту, не отрывая взгляда от дороги, а еще Haval F7 стал первым автомобилем в модельном ряду марки, куда была интегрирована платформа сервисов «Яндекс Авто». Жизнь в современном городе бежит стремительно. Возможно, новый Haval F7 — это как раз тот автомобиль, который поможет все успеть и сделать это с максимальным комфортом.

Дмитрий Гронский