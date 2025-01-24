В Курганской области заболеваемость ОРВИ и гриппом выросла на 29% за неделю

Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ в Курганской области за последнюю неделю составил почти 35 случаев на 10 тыс. населения, что почти на 29% больше предыдущей недели, когда было 27 случаев. Ситуация оценивается как неэпидемическая, так как число инфицированных по-прежнему ниже пороговых значений во всех возрастных группах, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Курганской области.

С начала сезонного подъема заболеваемости ОРВИ в Зауралье был зарегистрирован 21 случай гриппа А и В. Все заболевшие не были привиты. У большинства жителей региона, обратившихся за медицинской помощью с симптомами простуды, выявлены респираторные вирусы негриппозной этиологии.