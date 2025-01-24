Петербуржцам пообещали сильный ветер и гололед 25 января

В субботу, 25 января, петербуржцы заметят значительное ухудшение погодных условий, сообщает ФГБУ «Северо-Западное УГМС». Синоптики подчеркивают, что в городе ожидается сильный ветер с порывами до 15 м/с. На дорогах возможна гололедица.

В сложных условиях автомобилистам рекомендуют пользоваться общественным транспортом из-за риска ДТП, пешеходам советуют быть максимально внимательными и держаться подальше от шатких конструкций.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что вечером 24 января в Петербурге ждут снег, переходящий в дожди и мокрый снег. Плюсовая температура при этом сохранится.

Андрей Маркелов