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Очередной циклон принес в Петербург 24 января теплую и снежную погоду

Петербург попадет под влияние периферии очередного североатлантического циклона 24 января. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ

Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ

По словам синоптика, в регионе ожидается облачная погода. Пройдет снег, местами переходящий в дожди и мокрый снег. Столбики термометров же уверенно преодолеют нулевую отметку — от 1 до 3 градусов.

Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление почти не изменится и составит 757 мм рт. ст., что ниже нормы. В субботу, 25 января, ситуация не изменится.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что коммунальные службы и дорожные предприятия Ленобласти перевели на усиленный режим работы в связи со снегопадом.

Андрей Маркелов

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