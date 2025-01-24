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В Кудымкаре студентов и сотрудников техникума эвакуировали из-за пожара

24 января в спортзале Коми-Пермяцкого агротехнического техникума произошел пожар. Как сообщает ГУ МЧС по Пермскому краю, к месту вызова были направлены 18 человек личного состава и пять единиц техники.

Фото: ya.ru

Фото: ya.ru

Установлено, что в помещении загорелся светильник. Предварительно это произошло из-за короткого замыкания, после чего аппаратный комплекс «Стрелец-Мониторинг» автоматически передал сигнал в пожарную часть №72. Д

о прибытия пожарных из здания эвакуировались 400 человек. Площадь пожара составила 0,4 кв. м, никто не пострадал.

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