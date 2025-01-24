Суд оставил обвиняемого в сожжении жены первоуральца под стражей

Свердловский областной суд оставил без изменения решение суда первой инстанции о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу жителю Первоуральска Александру Алмазову, обвиняемому в убийстве жены, сообщили в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Александру Алмазову предъявлено обвинение по п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью). По версии следствия, в июне 2024 года он поссорился с супругой, после чего облил ее легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. Женщина скончалась в больнице от ожогов 80% тела.

Защита обвиняемого настаивала на избрании более мягкой меры пресечения, однако областной суд отклонил апелляционную жалобу, оставив обвиняемого под стражей до 28 марта 2025 года.

Полина Щуцкая