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В Ленинском районе Самары автомобиль Chevrolet столкнулся с электровелосипедом

В пятницу, 24 января, 08:40 (MSK+1) в Ленинском районе Самары произошло ДТП с участием автомобиля Chevrolet и электровелосипеда. Об этом сообщает МВД Самарской области.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, водитель 1962 года рождения управлял автомобилем и столкнулся на нерегулируемом перекрестке с электровелосипедом, которым управлял водитель 1995 года рождения. Произошло ДТП на перекрестке напротив дома на ул. Чкалова, 72. Медики назначили водителю двухколесного транспортного средства амбулаторное лечение.

Руфия Кутляева

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