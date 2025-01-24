В Ленинском районе Самары автомобиль Chevrolet столкнулся с электровелосипедом

В пятницу, 24 января, 08:40 (MSK+1) в Ленинском районе Самары произошло ДТП с участием автомобиля Chevrolet и электровелосипеда. Об этом сообщает МВД Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, водитель 1962 года рождения управлял автомобилем и столкнулся на нерегулируемом перекрестке с электровелосипедом, которым управлял водитель 1995 года рождения. Произошло ДТП на перекрестке напротив дома на ул. Чкалова, 72. Медики назначили водителю двухколесного транспортного средства амбулаторное лечение.

Руфия Кутляева