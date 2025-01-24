Андрей Орлов назначен врио министра здравоохранения Самарской области

Исполняющим обязанности министра здравоохранения Самарской области назначен Андрей Орлов, который в настоящее время является главным врачом регионального клинического онкологического диспансера. Информация об этом размещена на официальном сайте ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Ранее о кадровом решении сообщил губернатор Вячеслав Федорищев. Исполняющим обязанности главврача регионального онкоцентра назначен профессор Самарского государственного медицинского университета Михаил Воздвиженский.

Прежний руководитель областного министерства здравоохранения Самарской области Армен Бенян покинул пост в ноябре 2024 года. В декабре в отношении него возбудили уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями (ч.3 ст.285 УК РФ).

Преступление связано с закупкой медицинского оборудования для нужд лечебных учреждений региона по завышенной цене. Оно приобреталось по нацпроекту «Здравоохранение». Армен Бенян находится под подпиской о невыезде.

Андрей Сазонов