Подрядчик пойдет под суд по делу о мошенничестве при ремонте нижегородских дорог

Заместитель директора подрядной организации предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве при ремонте дорог в Автозаводском районе Нижнего Новгорода, сообщили в районном суде 24 января.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Швецова, Коммерсантъ Фото: Ирина Швецова, Коммерсантъ

Дело заведено по ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения в крупном размере). Согласно материалам, в июле 2023 года администрация Автозаводского района заключила контракт на ремонт дорог, предусматривающий утилизацию и переработку отходов.

Как полагает следствие, обвиняемый изготовил ложные талоны, подтверждающие факт вывоза отходов. За проведение указанных работ администрация перечислила компании 364,3 тыс. руб.

Вину фигурант признал и обязался возместить ущерб. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Галина Шамберина