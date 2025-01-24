Подрядчик пойдет под суд по делу о мошенничестве при ремонте нижегородских дорог
Заместитель директора подрядной организации предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве при ремонте дорог в Автозаводском районе Нижнего Новгорода, сообщили в районном суде 24 января.
Фото: Ирина Швецова, Коммерсантъ
Дело заведено по ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения в крупном размере). Согласно материалам, в июле 2023 года администрация Автозаводского района заключила контракт на ремонт дорог, предусматривающий утилизацию и переработку отходов.
Как полагает следствие, обвиняемый изготовил ложные талоны, подтверждающие факт вывоза отходов. За проведение указанных работ администрация перечислила компании 364,3 тыс. руб.
Вину фигурант признал и обязался возместить ущерб. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.