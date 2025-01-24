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Более 25 петербуржцев за минувшие сутки попали в больницы из-за гололеда

В четверг, 23 января, в больницы с травмами различной степени тяжести обратились по меньшей мере 25 петербуржцев, сообщает «Мойка 78» со ссылкой на источник в правоохранительных структурах.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Так в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе утром минувшего дня поступила 51-летняя женщина, которая упала на скользком тротуаре на Вознесенском проспекте. У нее зафиксировали сотрясение мозга, гематомы и ссадины на затылке.

Примерно в это же время гололед отправил в больницу 57-летнюю жительницу Невского района города. Она не удержала равновесие на улице Рылеева. Врачи диагностировали оскольчатый и отрывной перелом правой лучевой кости.

В обед на Полевой улице в Металлострое травмировала позвоночник 74-летняя пенсионерка. На текущий момент она находится в больнице. Аналогичный случай произошел на проспекте Маршала Блюхера, где петербурженка у своего дома получила закрытый компрессионный перелом позвонка.

Еще одну женщину доставили в СЗГМУ им. Мечникова с закрытым переломом правой лучевой кости и переломом локтя. Она поскользнулась в сквере на Среднеохтинском.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что это не первый случай, когда жители города массово получают травмы из-за гололеда и падения сосулек. Так 13 января в больницы с характерными повреждениями обратились 14 человек.

Андрей Маркелов

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