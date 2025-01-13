Гололед на улицах Петербурга подкосил за сутки 14 человек

Травмы в результате падения на улицах Санкт-Петербурга за сутки получили 14 человек. О количестве пострадавших сообщил 78.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Петербуржцы обратились за помощью медиков после падений. Среди них 86-летняя женщина, которая поскользнулась у дома № 6 в Апраксином переулке. У пенсионерки выявили ушиб грудного отдела позвоночника и закрытый компрессионный перелом и госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Перелом кости правой голени на проспекте Энгельса получила 43-летняя петербурженка. Юноша в возрасте 23 лет упал около дома № 13/1 на улице Хошимина, к медикам он обратился с ушибом мягких тканей пояснично-крестцовой области.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что житель Ленобласти получил травму головы при падении на гололеде у метро «Озерки».

Татьяна Титаева