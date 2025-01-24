Школьники Сочи осваивают экологический менеджмент на горнолыжных курортах

В Сочи стартовала образовательная программа «Сочи — территория природного туризма», в рамках которой школьники знакомятся с основами экологического менеджмента на базе горного курорта «Роза Хутор». Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Разработанная совместно Эколого-биологическим центром имени Соколова, Сочинским национальным парком и горнолыжным курортом программа охватывает 32 учебных часа, сочетая теоретические знания с практическими задачами. В мероприятии приняли участие 42 ученика гимназии №44 и средней образовательной школы №19.

По словам начальника управления по образованию и науке администрации Сочи Ольги Медведевой, эта инициатива не только помогает школьникам изучить важные аспекты экологического менеджмента, но и способствует их профессиональной ориентации. Участники программы могут работать под руководством опытных специалистов, что позволяет им получить практические навыки в реальных условиях.

Запущенная в 2022 году программа «Сочи — территория природного туризма» охватила более 120 учеников в возрасте от 12 до 16 лет. Каждый курс завершается выездом в горы, где школьники решают задачи, связанные с сохранением экосистемы. Учащиеся анализируют взаимодействие людей и животных в окрестностях горного озера, где обитают редкие виды земноводных.

Горнолыжный курорт поддержал конкурс «Зеленый туризм в городе-курорте Сочи», в котором школьники представили проекты по решению экологических проблем в туристической сфере. Победители конкурса получили грант в размере 100 тыс. руб. для реализации своих идей и планируют приступить к их воплощению весной.

Мария Удовик