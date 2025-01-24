Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по делу директора ООО «Кара Алтын», которого обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 174 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане директора фирмы обвиняют в уклонении от уплаты 174 млн руб. налогов

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ В Татарстане директора фирмы обвиняют в уклонении от уплаты 174 млн руб. налогов

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным следствия, с октября 2018 года по март 2021 года директор компании предоставил в налоговую службу поддельные документы о фиктивных сделках с 63 контрагентами и изготовил фальшивые платежные поручения. В результате он уклонился от уплаты налогов на сумму более 174 млн рублей.

Обвиняемый свою вину не признал. Уголовное дело направлено в Вахитовский районный суд Казани для рассмотрения.

Согласно данным сервиса Rusprofile, ООО ТК «Кара Алтын» зарегистрировано 30 апреля 2014 года в Казани. Основным видом деятельности компании является оптовая торговля твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами.

Организация была ликвидирована 7 февраля 2024 года. Причина ликвидации — прекращение деятельности юридического лица в связи с завершением конкурсного производства на основании определения арбитражного суда. Компания фигурирует в 41 арбитражном деле на общую сумму 951 млн рублей.

Анар Зейналов