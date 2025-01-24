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В Тюмени возбудили уголовное дело на таксиста из-за конфликта с клиентом

В Тюмени полицейские задержали водителя такси, который совершил нападение на клиента. В отношении таксиста возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

После кражи коробки с 10 пирогами и конфликта с клиентом в Тюмени возбудили уголовное дело

После кражи коробки с 10 пирогами и конфликта с клиентом в Тюмени возбудили уголовное дело

Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

После кражи коробки с 10 пирогами и конфликта с клиентом в Тюмени возбудили уголовное дело

Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

Как сообщили в ведомстве, в полицию обратился индивидуальный предприниматель и сообщил, что два дня назад неизвестный, угрожая оружием, похитил у него коробку с пирогами. Сотрудники полиции задержали подозреваемого, который оказался 33-летним местным жителем. У него был изъят пневматический пистолет.

Установлено, что задержанный подрабатывал водителем такси. В день происшествия он получил заказ от клиента. Но, когда приехал по указанному адресу, клиент отказался от поездки. Таксист в свою очередь потребовал компенсацию за отмененный заказ.

По словам подозреваемого, клиент в ответ предложил ему разгрузить свой грузовик с товаром, после чего обещал заплатить. Между клиентом и таксистом произошел конфликт, в ходе которого задержанный забрал из фуры коробку с 10 пирогами и скрылся.

По данному факту следователи отела полиции возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой). Фигурант задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Расследование продолжается.

Анастасия Таначева

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