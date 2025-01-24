В Ростовской области студенты стали чаще брать кредиты на образование под 3%

Студенты Ростовской области получили около 1 тыс. кредитов в 2024 году под 3%. Об этом сообщает пресс-служба Сбербанка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Основные причины взятия кредита желание студентов учиться в лучших вузах и колледжах страны, а также не работать во время обучения для погашения займа.

Всего в 2024 году Ростовское отделение Сбербанка выдало более 200 млн рублей на образовательные кредиты. Средства помогли студентам региона поступить в университеты Юга России, включая МГУ, РУДН, СПбГУ и Университет Иннополис. Во время учебы и в течение девяти месяцев после ее окончания студенты будут выплачивать часть процентов по кредиту. Полный возврат средств предусмотрен сроком в 15 лет, также возможна досрочная уплата без комиссий.

Сбербанк начал выдачу образовательных кредитов со ставкой 3% годовых в 2020 году. С момента старта программы ростовские студенты получили около 3 тыс. кредитов.

Стодольская Снежана