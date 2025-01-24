На побережье Черного моря собрали больше 173 тысяч тонн загрязненного грунта

С начала работ по ликвидации последствий разлива мазута на побережье Черного моря очистили 303 км территории. За все время собрали больше 173 тыс. тонн загрязненного грунта, из них более 133 тыс. вывезли на площадки временного хранения, передает пресс-служба МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: оперштаб Краснодарского края Фото: оперштаб Краснодарского края

В акватории Черного моря обследовали почти 3,5 тыс. кв. км. Водолазы МЧС России, в том числе с применением специализированных глубоководных телеуправляемых аппаратов, продолжают обследовать затонувшие части танкеров, морское дно и подводные части объектов инфраструктуры пляжей.

В ликвидации последствий ЧС участвуют около 5 тыс. человек. Привлечено более 650 единиц техники.

«Ъ-Кубань» писал, что механик затонувшего судна «Волгонефть-212» рассказал о том, как проходило крушение танкера. Среди главных причин катастрофы он назвал плохую погоду и невозможность покинуть Керченский пролив в направлении Азовского моря.

Вячеслав Рыжков