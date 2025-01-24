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Челябинская область потеряла пять позиций в рейтинге регионов по качеству жизни

В рейтинге регионов России по качеству жизни, составленном Агентством стратегических инициатив (АСИ) по итогам 2024 года, Челябинская область заняла 19 место. В 2023 году Южный Урал был на 14 месте. Результаты исследования опубликованы на официальном сайте АСИ.

Качество жизни в регионах оценивалось на основании опроса местных жителей, а также статистических данных и геоаналитики по 10 направлениям. Среди них медицинское обслуживание, жилье и инфраструктура, образование и развитие, чистота и экология, безопасность, соцзащита, потребление и досуг, инклюзивность и равенство и другие.

Лидерами рейтинга остались Москва и Санкт-Петербург. На третье место с пятого поднялся Татарстан, сместив Тюменскую область и Ханты-Мансийский автономный округ на четвертую и пятую строчку соответственно. В первую десятку вошли Московская, Сахалинская, Тульская, Нижегородская области и Башкортостан. В топ-20 рейтинга появились три новых региона — Республика Адыгея, Калужская и Мурманская области. Самарская, Воронежская, и Калининградская области потеряли места в первой двадцатке. В 2023 году они находились на 15, 17 и 18 строчках соответственно.

В целом по стране лишь 47 регионов улучшили свои результаты.

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