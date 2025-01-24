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Механик судна «Волгонефть-212» рассказал о крушении судна

Старший механик Алексей Татаринов рассказал о крушении танкера «Волгонефть-212», который 15 декабря затонул в Керченском проливе. По его словам, катастрофа произошла всего через десять минут после проверки герметичности судна, пишет РБК Пермь.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Господин Татаринов отметил, что около 8:30 он доложил о полной герметизации судовых помещений. Все двери были задраены, протечек не обнаружено. Однако уже в 8:40 судно переломилось в районе грузовых танков №5 и №6. После разлома была объявлена тревога, и капитан приступил к организации спасательной операции.

Эвакуация экипажа началась около 12:15 с помощью вертолетов ВМФ России. Все члены экипажа к этому моменту были живы. Восемь человек удалось снять с кормовой части до ее затопления, троих подняли из воды вертолетами. Один из моряков был спасен буксиром «Меркурий», еще один погиб в воде.

По словам старшего механика, причинами крушения стали неожиданное ухудшение погодных условий, сильная волновая нагрузка и невозможность покинуть пролив в направлении Азовского моря. Господин Татаринов подчеркнул, что экипаж действовал строго по инструкциям, что позволило избежать большего числа жертв.

Вячеслав Рыжков

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