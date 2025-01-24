Казахстан: опубликованные в СМИ переговоры пилотов самолета AZAL недостоверны

Премьер-министра Казахстана Канат Бозумбаев заявил, что ранее опубликованные переговоры пилотов потерпевшего крушение самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) не являются подлинными. По словам господина Бозумбаева, опубликованные данные отличаются от тех, которые были получены при расшифровке бортовых самописцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр с места крушения самолета AZAL

Фото: Social Media / Reuters Кадр с места крушения самолета AZAL

Фото: Social Media / Reuters

«Где-то в интернете кто-то что-то опубликовал — это не означает, что это истина. Есть большое отличие от содержимого черных ящиков»,— заявил премьер-министр прессе (цитата по Report).

15 января Telegram-канал Baza опубликовал материал, в котором якобы представлена полная расшифровка переговоров пилотов с диспетчерами в России. Согласно ей, диспетчерам сообщили о взрыве на борту кислородного баллона и отказе гидравлики. «В черном ящике есть все переговоры, который вел капитан, пилот и члены экипажа. Там немножко больше. Исходя из этого, я понял, что это не слив из нашей расследовательской группы»,— прокомментировал публикацию Канат Бозумбаев.

Министр также напомнил, что эксперты из Казахстана, Азербайджана, России и Бразилии имеют равный доступ к расшифровке самописцев. Обломки лайнера также были рассмотрены международными экспертами.

Ранее Минтранспорта Казахстана отказалось комментировать данные Baza до получения официальных данных расследования.

Самолет «Азербайджанских авиалиний», который летел из Баку в Грозный, разбился вблизи казахстанского города Актау 25 декабря 2024 года. Погибли 38 человек. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял, что самолет разбился «вследствие обстрела с земли», и возложил ответственность за катастрофу на Россию.