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Минюст Татарстана предупредил о мошенниках, представляющихся сотрудниками суда

Мошенники начали звонить участникам судебных заседаний от имени сотрудников аппарата мирового судьи. Об этом сообщил министр юстиции Татарстана Рустем Загидуллин.

По телефону они сообщают о переносах судебных заседаний или оглашений судебного решения и просят назвать код из полученного СМС-сообщения для подтверждения личности, чтобы сообщить новое место и время.

На самом деле таким образом аферисты получают доступ к аккаунтам граждан на «Госуслугах».

Сотрудники аппарата мирового суда могут связываться с участниками судебных процессов, чтобы сообщить им о дате судебного заседания, готовности документов и других организационных моментах, но никогда не станут просить предоставить конфиденциальную информацию или проверочные коды, отметил Рустем Загидуллин.

Корреспонденту «Ъ Волга-Урал» в Минюсте Татарстана рассказали, что со стороны мировых судов никаких утечек данных не было. Возможно, новые случаи мошенничества связаны с тем, что информация о некоторых судебных делах в соответствии с законом публикуется в открытом доступе на сайте соответствующего суда.

«На портале размещаются сведения о находящихся в суде делах: регистрационные номера дел, их наименования или предмет спора, информация об участниках судебного процесса, информация о прохождении дел в суде, а также сведения о вынесении судебных актов по результатам рассмотрения дел», — уточнила начальник отдела организационно-правового обеспечения деятельности мировых судей ведомства Аделя Бадреева.

Личные номера участников судебных разбирательств никогда не публикуются, подчеркнули в Минюсте Татарстана. Откуда они попадают в базы мошенников — неизвестно.

С января по ноябрь 2024 года в Татарстане зарегистрировали свыше 30 тыс. случаев IT-преступлений с общим ущербом 5,2 млрд руб.

Минцифры Татарстана 17 января предупредило о телефонных мошенниках, представляющихся сотрудниками МФЦ.

Дарья Сайфиева

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