Пермский политех поднялся в мировом рейтинге вузов

Пермский национальный исследовательский политехнический университет (ПНИПУ) стал единственным вузом Прикамья, который попал в рейтинг Times Higher Education в категории физических и инженерных наук. Об этом сообщает пресс-служба университета. По физическим наукам ПНИПУ занял позицию в диапазоне 1001+, по инженерным 1200+.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В категории физических наук университет увеличил индекс по взаимодействию с реальным сектором и иностранными студентами, в инженерных — по интернационализации и количеству очных обучающихся. В обеих категориях университет улучшил показатели по качеству исследований и исследовательской инфраструктуре.

Всего в рейтинге, который опубликовал одноименный британский журнал, представлено 2092 вуза из 115 стран — на 10% больше, чем в прошлом году. Оценка производилась по пяти группам показателей: качеству образования, условиям для проведения исследований, качеству публикаций, взаимодействию с реальным сектором и интернационализации.