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СК проверит информацию о травмировании пассажирки троллейбуса током в Дзержинске

Доследственную проверку начали после появления в СМИ информации о травмировании пассажирки троллейбуса током в городе Дзержинске, сообщили в СУ СК по Нижегородской области 24 января.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В сюжете СМИ сообщалось, пенсионерку ударило током при посадке в троллейбус. Но водитель не принял меры по оказанию помощи пассажирке и продолжил движение на неисправном транспорте. Женщину в дальнейшем доставили в больницу.

Следователи проверяют все изложенные в публикации обстоятельства.

Галина Шамберина

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