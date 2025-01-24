СК проверит информацию о травмировании пассажирки троллейбуса током в Дзержинске

Доследственную проверку начали после появления в СМИ информации о травмировании пассажирки троллейбуса током в городе Дзержинске, сообщили в СУ СК по Нижегородской области 24 января.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В сюжете СМИ сообщалось, пенсионерку ударило током при посадке в троллейбус. Но водитель не принял меры по оказанию помощи пассажирке и продолжил движение на неисправном транспорте. Женщину в дальнейшем доставили в больницу.

Следователи проверяют все изложенные в публикации обстоятельства.

Галина Шамберина