Пермский строитель возведет жилой комплекс в Балатово

Компания ООО СЗ «ЖК «Спутник» планирует возвести жилье в микрорайоне Балатово, в границах улиц Рязанская, Геологов и Леонова. Сегодня комиссия по землепользованию и застройке рассмотрела заявление ООО СЗ «ЖК «Спутник», предложившего установить границы территориальной зоны комплексного развития в отношении указанной территории. По данным обосновывающих материалов, речь идет о территории площадью 0,97 га в квартале улиц Рязанская, Леонова, Геологов. Пустующий участок находится возле дома «Родной» на ул. Леонова, 45.

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Как сообщила на заседании замминистра по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края Виктория Бабушкина, с СЗ «ЖК «Спутник» уже заключен договор комплексного развития территории по инициативе правообладателя. «В рамках договора будут предусмотрены мероприятия по благоустройству и развитию улично-дорожной сети по соглашению с администрацией Перми. Также планируется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса для школы карате», - пояснила Виктория Бабушкина.

Члены комиссии проголосовали за установление зоны КРТ на площадке застройщика.

По сведениям сервиса kartoteka.ru, ООО СЗ «ЖК «Спутник» создано в 2023 году. Гендиректором и единственным учредителем компании указан Владимир Меледин, владелец строительных компаний «Парма» и «Строй-Престиж».