В Челябинской области выдача кредитных карт сократилась почти на треть

В четвертом квартале 2024 года количество выданных новых кредитных карт в Челябинской области составило 108,9 тыс. единиц. Это на 29,7% меньше, чем в третьем квартале. В среднем по России показатель за три месяца снизился на 28,6%, сообщает Национальное бюро кредитных историй.

Меньше всего по сравнению с третьим кварталом прошлого года кредитных карт выдали в Иркутской области (-34,5%), Ханты-Мансийском автономном округе (-34,1%), Кемеровской области (-33,0%), Пермском (-32,5%) и Алтайском (-32,0%) краях.

В среднем по стране снизился объем лимитов по кредитным картам. Если в июле-сентябре он составлял 646,6 млрд руб., то в октябре-декабре снизился до 453,9 млрд руб., на 29,8%.

Виталина Ярховска