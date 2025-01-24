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Коммерсантъ FM
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Американского СПГ-экспортера Venture Global в ходе IPO оценили в $60 млрд

Американская компания Venture Global, занимающая второе место среди экспортеров сжиженного природного газа (СПГ), привлекла в ходе IPO $1,8 млрд. Компания в целом была оценена тем самым в $60 млрд. Это существенно ниже, чем оценка более чем в $100 млрд, к которой Venture Global стремилась ранее. Изначально она собиралась продать 50 млн акций по цене $40–46 за штуку. Однако незадолго до размещения она снизила цену до $25 и решила продать по такой цене 70 млн акций. Даже несмотря на это, оценка Venture Global оказалась выше текущей капитализации крупнейшего американского экспортера СПГ Cheniere Energy, который оценивается примерно в $52 млрд.

IPO Venture Global стало первым крупным размещением, после того как в понедельник, 20 января, Дональд Трамп занял пост президента США. Одним из первых решений господина Трампа наряду с другими мерами по поддержке американской энергетической отрасли стало снятие моратория на получение новых разрешений для экспорта СПГ из США. Venture Global была создана в 2013 году. Сейчас у нее есть два терминала на берегу Мексиканского залива, компания строит еще несколько новых терминалов.

Яна Рождественская

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