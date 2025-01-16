В ХМАО выросла заболеваемость COVID-19

Жители Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) стали чаще болеть коронавирусом. Заболеваемость COVID-19 выросла до 11,4 случаев на 100 тыс. населения, сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре.

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Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Консультация врача с помощью телемедицины

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Распространение инфекции зафиксировано в 18 муниципалитетах Югры, с наибольшими показателями в Березовском районе. В 93,2% всех случаев COVID-19 протекали в форме ОРВИ, сообщила пресс-служба ведомства.

За неделю с 6 по 12 января заболеваемость ОРВИ в Югре не изменилась и составила 38,5 случаев на 10 тыс. населения. Наиболее высокая заболеваемость отмечается среди детей до двух лет — 246,8 случаев на 10 тыс. населения.

Полина Щуцкая